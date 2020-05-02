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Посол України в Німеччині відмовився брати участь в церемонії щодо Другої світової в Берліні спільно з послом РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни у Берліні 2 травня спільно з представниками Росії. Про це в суботу, 2 травня, повідомило міністерство закордонних справ України в Facebook, передає УНН, зокрема спираючись на дані берлінського видання Tagesspiegel та агентства DW.

Посол України в Німеччині відмовився брати участь в церемонії щодо Другої світової в Берліні спільно з послом РФ

За словами Мельника, він цінує запрошення очільника Берліна Мюллера взяти участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни, яке отримали також посольства Білорусі та Росії в Німеччині. “У такий спосіб визнається незаперечний внесок українського народу у визволення Європи від насильницького нацистського режиму”, — вважає Мельник.

Проте від участі в церемонії 2 травня у Берліні він вирішив відмовитися. “Навіть у найкошмарнішому сні я не міг би собі уявити покладання вінків поруч із представником країни, яка понад 6 років веде цинічну і криваву війну на Сході України. Станом на сьогодні 14 тисяч українців було вбито у ході все ще триваючої російської агресії”, — заявив Мельник.

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Видання Tagesspiegel зазначає, що церемонія покладання вінка мала відбутися біля будівлі, де 2 травня 1945 року німецький генерал Гельмут Вайдлінг підписав наказ про капітуляцію військ, які до останнього воювали в Берліні. 75-ту річницю цієї історичної події міський голова Берліна Міхаель Мюллер хотів вшанувати разом з трьома дипломатами, чиї країни належали до колишнього Радянського Союзу. “Головним у заході є вшанування насамперед російських, українських і білоруських бійців Червоної армії, які взяли Берлін”, — цитує слова речниці Мюллера Tagesspiegel.

Видання також зауважує, що через війну на Донбасі вже п’ять років у Берліні не було жодних заходів вшанування жертв Другої світової війни, у яких би спільно брали участь посли Росії і України. РФ святкує День перемоги 9 травня, і у Берліні традиційно відбуваються відповідні урочистості поруч із радянським меморіалом в Трептов-парку. Натомість посольство України щороку, починаючи з 2015 року, запрошує представників німецького уряду і суспільства на покладання вінків до радянського меморіалу у парку Тіргартен 8 травня. Цього ж дня завершення війни відзначають європейці та американці.

Нагадаємо, напередодні Україна і Німеччина обговорили роботу країн у нормандському форматі.

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