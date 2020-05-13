Божок: Росія - найбільше джерело мінної загрози не тільки для України, але й всього простору ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок прокоментував результати чергового онлайн засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 13 травня в рамках головування України з проблематики легких озброєнь, боєприпасів та мін та заявив, що у центрі уваги перебувала проблема мінної загрози в зоні розв’язаного РФ конфлікту на сході України та зусилля міжнародних урядових та неурядових організацій з її подолання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
“Форум розглянув результати зусиль ОБСЄ на напрямі легких озброєнь, стрілецької зброї та запасів звичайних боєприпасів, а також зусилля з оновлення відповідної нормативної бази Організації. Делегації держав-учасниць ОБСЄ підкреслили важливість досягнення прогресу на цьому напрямі, що дозволить посилити національні заходи із боротьби із незаконним обігом згаданих озброєнь”, — сказано у повідомленні.
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Зазначається, що учасники онлайн засідання також поділилися досвідом виконання проектів ОБСЄ у сфері легких озброєнь, стрілецької зброї, звичайних боєприпасів та протимінної діяльності у державах-учасницях ОБСЄ.
“У центрі уваги перебувала проблема мінної загрози в зоні розв’язаного РФ конфлікту на сході України та зусилля міжнародних урядових та неурядових організацій з її подолання. Партнери України, з посиланням на звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, засудили триваючі постачання Росією озброєнь та військової техніки підтримуваним нею збройним формуванням, які продовжують тимчасову окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави. Було висловлене переконання, що ситуація не може покращитись, допоки Росія не припинить цілеспрямовані дестабілізуючі дії та не почне на практиці виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями”, — додається у повідомленні.
Виступаючи на засіданні, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко окреслив основні елементи національної політики України у сфері протимінної діяльності, зокрема в контексті триваючої агресії з боку Російської Федерації. Він наголосив на загрозах забруднення тимчасово окупованих підтримуваними РФ бойовиками територій України протипіхотними мінами й вибухонебезпечними предметами.
Представник України поінформував про заходи, яких вживає українська сторона, з очищення звільнених від тимчасової окупації територій України від засобів війни, що наражають цивільне населення на серйозну небезпеку.
Як повідомляв УНН, раніше Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь в церемонії завершення Другої світової війни в Берліні 2 травня спільно з представниками Росії.