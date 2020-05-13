Божок: Росія - найбільше джерело мінної загрози не тільки для України, але й всього простору ОБСЄ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 159377 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 113029 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 104667 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 112559 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 132696 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 140859 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 225179 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216632 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187007 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176529 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52162 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 16170 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 14024 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 11849 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 21388 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 159378 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 162242 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 282555 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 305891 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 388207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52269 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 35829 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50422 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52122 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127461 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Божок: Росія - найбільше джерело мінної загрози не тільки для України, але й всього простору ОБСЄ

Київ • УНН

 • 12401 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок прокоментував результати чергового онлайн засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 13 травня в рамках головування України з проблематики легких озброєнь, боєприпасів та мін та заявив, що у центрі уваги перебувала проблема мінної загрози в зоні розв’язаного РФ конфлікту на сході України та зусилля міжнародних урядових та неурядових організацій з її подолання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Божок: Росія - найбільше джерело мінної загрози не тільки для України, але й всього простору ОБСЄ

“Форум розглянув результати зусиль ОБСЄ на напрямі легких озброєнь, стрілецької зброї та запасів звичайних боєприпасів, а також зусилля з оновлення відповідної нормативної бази Організації. Делегації держав-учасниць ОБСЄ підкреслили важливість досягнення прогресу на цьому напрямі, що дозволить посилити національні заходи із боротьби із незаконним обігом згаданих озброєнь”, — сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол США при ОБСЄ закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни

Зазначається, що учасники онлайн засідання також поділилися досвідом виконання проектів ОБСЄ у сфері легких озброєнь, стрілецької зброї, звичайних боєприпасів та протимінної діяльності у державах-учасницях ОБСЄ.

“У центрі уваги перебувала проблема мінної загрози в зоні розв’язаного РФ конфлікту на сході України та зусилля міжнародних урядових та неурядових організацій з її подолання. Партнери України, з посиланням на звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, засудили триваючі постачання Росією озброєнь та військової техніки підтримуваним нею збройним формуванням, які продовжують тимчасову окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави. Було висловлене переконання, що ситуація не може покращитись, допоки Росія не припинить цілеспрямовані дестабілізуючі дії та не почне на практиці виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями”, — додається у повідомленні.

Виступаючи на засіданні, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко окреслив основні елементи національної політики України у сфері протимінної діяльності, зокрема в контексті триваючої агресії з боку Російської Федерації. Він наголосив на загрозах забруднення тимчасово окупованих підтримуваними РФ бойовиками територій України протипіхотними мінами й вибухонебезпечними предметами.

Представник України поінформував про заходи, яких вживає українська сторона, з очищення звільнених від тимчасової окупації територій України від засобів війни, що наражають цивільне населення на серйозну небезпеку.

Як повідомляв УНН, раніше Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь в церемонії завершення Другої світової війни в Берліні 2 травня спільно з представниками Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.14
Bitcoin
$79,606.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.24
Ethereum
$1,519.63