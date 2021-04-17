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На Донбассе из семи КПВВ полноценно функционирует только "Станица Луганская"

На Донбассе из семи КПВВ полноценно функционирует только "Станица Луганская"

Киев  •  УНН

 • 16278 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сегодня полноценно работает только пункт пропуска в Станице Луганской. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, информирует УНН.

Цитата

"С семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечают, что в контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Всего там на оккупированные территории заехали 5 798 человек, а на контролируемую территорию - 6 154.

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств к временно оккупированной части Донбасса, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00.

Напомним, в Украине обеспокоены перемещением русской армии, которое происходит на фоне эскалации на Донбассе. В частности, скопления войск РФ было замечено у государственных границ Украины, а также в Крыму.

НАТО, США, страны Большой семерки и ЕС призывают Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на границе с Украиной.

В Кремле заявляли, что перемещение их армии - это внутреннее дело страны.

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