МЗС Росії "просить не вважати" військові навчання біля кордонів України проявом агресії

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Російські дипломати закликають західних партнерів не розглядати навчання російської армії поблизу кордонів України як прояв агресивних намірів, повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише УНН.

Деталі

“Уже другий тиждень наші дипломати в Москві і Відні закликають партнерів не спотворювати дійсність, не намагатися інтерпретувати планові російські заходи з бойової підготовки, що проводяться на російській території, як прояв агресивних намірів”, — сказала представник МЗС РФ.

Захарова заявила, що масштаби навчань нібито “набагато скромніше навчань збройних сил України і країн НАТО, які проходять як у кордонів України, так і на її території”.

Представник МЗС РФ закликала партнерів, перш за все Німеччину і Францію, не брати участь в нібито “пропагандистсій кампанії навколо заходів, які нікому не загрожують”, а зосередитися на тому, щоб “спонукати владу України до деескалації”.

Контекст

7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки.

За запитом України, країни ОБСЄ зустрілися 10 квітня, щоб запросити у Росії роз’яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в місії США при організації, даний запит інформації був складений у відповідності до Віденського документу в надії знизити ризики конфлікту.

Росія проігнорувала засідання.

Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій написали, що підтримують Україну і “висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ”. Текст заяви був розміщений на сайті постійного представництва Німеччини.

Пізніше в МЗС України відреагували на відмову РФ взяти участь в засіданні ОБСЄ.

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