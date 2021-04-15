МЗС Росії "просить не вважати" військові навчання біля кордонів України проявом агресії

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“Уже другий тиждень наші дипломати в Москві і Відні закликають партнерів не спотворювати дійсність, не намагатися інтерпретувати планові російські заходи з бойової підготовки, що проводяться на російській території, як прояв агресивних намірів”, — сказала представник МЗС РФ.

Захарова заявила, що масштаби навчань нібито “набагато скромніше навчань збройних сил України і країн НАТО, які проходять як у кордонів України, так і на її території”.

Представник МЗС РФ закликала партнерів, перш за все Німеччину і Францію, не брати участь в нібито “пропагандистсій кампанії навколо заходів, які нікому не загрожують”, а зосередитися на тому, щоб “спонукати владу України до деескалації”.

Контекст

7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки.

За запитом України, країни ОБСЄ зустрілися 10 квітня, щоб запросити у Росії роз’яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в місії США при організації, даний запит інформації був складений у відповідності до Віденського документу в надії знизити ризики конфлікту.

Росія проігнорувала засідання.

Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій написали, що підтримують Україну і “висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ”. Текст заяви був розміщений на сайті постійного представництва Німеччини.

Пізніше в МЗС України відреагували на відмову РФ взяти участь в засіданні ОБСЄ.