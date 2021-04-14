Не планує "метати бісер перед…": Україна показала обличчя російської "дипломатії" в ОБСЄ

Цитата

“Сьогодні відбулося спец.онлайн засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва на запит України для обговорення незвичної військової діяльності РФ на кордоні з Україною та в тимчасово окупованих районах”, — написав Цимбалюк.

Деталі

Постпред України оприлюднив скрін чату працівників постійних представництв, в якому його колеги обговорювали участь у зазначеному заході.

“Керівник делегації Російської Федерації К.Ю.Гаврілов не збирається “метати бісер перед...”, — написала в чат радниця російського представництва Юлія Жданова.

За словами Цимбалюка, “це все, що Вам потрібно знати про російську дипломатію в ОБСЄ”.

Що було раніше

Раніше цього тижня Україна ініціювала засідання в ОБСЄ в зв’язку зі збільшенням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.

Це все, що Вам потрібно знати про російську дипломатію в ОБСЄ.



Сьогодні відбулося спец.онлайн засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва на запит України для обговорення незвичної військової діяльності РФ на кордоні з Україною та в тимчасово окупованих районах pic.twitter.com/Ux5T1XjtsO

Контекст

7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

За запитом України, країни ОБСЄ зустрілися 10 квітня, щоб запросити в Росії роз’яснення про нарощування сили на кордонах України та в тимчасово окупованому Криму.



Як повідомили в місії США при організації, цей запит інформації був складений у відповідності до Віденського документу в надії знизити ризики конфлікту.

Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ.



Франція і Німеччина виступили із заявою, у якій написали, що підтримують Україну і “висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ”.



У Міністерстві закордонних справ України відреагували на відмову Російської Федерації виконувати положення Віденського документа та від участі у засіданні ОБСЄ, вказавши, зокрема, що відмова Москви виконувати положення Віденського документа є “черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України”.



Це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.