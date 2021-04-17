На Донбасі з семи КПВВ повноцінно функціонує лише "Станиця Луганська"

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"З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю", – йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що у контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 13%. Всього там на окуповані території заїхали 5 798 людей, а на контрольовану територію – 6 154.

У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 204 громадянина та 40 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 197 громадян та 37 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Нагадаємо, в Україні стурбовані переміщенням російської армії, яке відбувається на тлі ескалації на Донбасі. Зокрема, скупчення військ РФ було помічено біля державних кордонів України, а також в Криму.

НАТО, США, країни Великої сімки та ЄС закликають Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість на кордоні з Україною.

У Кремлі заявляли, що переміщення їхньої армії – це внутрішня справа країни.