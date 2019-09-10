Боевики на Донбассе уже семь раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз обстреляли украинские позиции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.
“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, - сообщили в пресс-центре.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Богдановки по направлению Петровского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска — из стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки по направлению Минерального — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и вблизи Водяного по направлению Ужовка — из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник провел 3 обстрелы позиций Объединенных сил. Противник совершил обстрел недалеко Катериновки по направлению Молодежного — с автоматического гранатомета, вблизи Крымского по направлению Жолобка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и неподалеку Новозвановки по направлению Калинового — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Напомним, 9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.