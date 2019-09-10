Боевики на Донбассе уже семь раз нарушили режим прекращения огня

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82159 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114177 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105939 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112617 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120749 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148805 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149053 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз обстреляли украинские позиции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Богдановки по направлению Петровского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска — из стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки по направлению Минерального — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и вблизи Водяного по направлению Ужовка — из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник провел 3 обстрелы позиций Объединенных сил. Противник совершил обстрел недалеко Катериновки по направлению Молодежного — с автоматического гранатомета, вблизи Крымского по направлению Жолобка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и неподалеку Новозвановки по направлению Калинового — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, 9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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