Бойовики на Донбасі вже сім разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів обстріляли українські позиції, передає УНН з посиланням на повідомлення пресцентру ООС у Facebook.
«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - повідомили в пресцентрі.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Богданівки з напрямку Петрівського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї, неподалік Авдіївки з напрямку Мінерального – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї та поблизу Водяного з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил. Противник здійснив обстріл неподалік Катеринівки з напрямку Молодіжного – з автоматичного гранатомета, поблизу Кримського з напрямку Жолобка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї та неподалік Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Нагадаємо, 9 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.