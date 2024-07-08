Боррель отреагировал на массированную атаку рф: Украине нужна ПВО, все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности

Среди жертв атаки рф на Киев двое детей, которых достали из-под завалов - Офис Генпрокурора 4 минуты назад • 2547 просмотра

В Киеве после ударов рф на путях "красной" линии метро нашли опасные предметы. Движение поездов уже возобновили 9 минут назад • 6655 просмотра

На месте удара по "Охматдету" нашли обломки корпуса крылатой ракеты Х-101 - СБУ 45 минут назад • 11337 просмотра

Одесская область рядом: Кипер заявил, что регион готов приютить детей из "Охматдета" час назад • 18483 просмотра