Боррель отреагировал на массированную атаку рф: Украине нужна ПВО, все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности
Киев • УНН
Массированная атака россии привела к гибели и ранению десятков людей и повреждению крупнейшей детской больницы Киева, что заставило представителя ЕС Жозепа Борреля подчеркнуть насущную потребность Украины в противовоздушной обороне и подчеркнуть привлечение к ответственности виновных в российских военных преступлениях.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на массированную атаку рф, в результате которой погибли и пострадали десятки людей, подверглась разрушениям крупнейшая детская больница Киева "Охматдет", отметив, что Украине сейчас нужна ПВО, а все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности, пишет УНН.
россия продолжает безжалостно атаковать мирных украинцев. Сегодняшние воздушные атаки унесли убили и ранили десятки людей, нанесли разрушения крупнейшей детской больнице Киева "Охматдет". Украине нужна ПВО сейчас. Все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности
"Так выглядит стремление россии к миру": послы США и стран ЕС прокомментировали ракетную атаку по Украине8 июля 2024, 11:00 • 48466 просмотров