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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель отреагировал на массированную атаку рф: Украине нужна ПВО, все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности

Боррель отреагировал на массированную атаку рф: Украине нужна ПВО, все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 12:47  •  18196 просмотра

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Массированная атака россии привела к гибели и ранению десятков людей и повреждению крупнейшей детской больницы Киева, что заставило представителя ЕС Жозепа Борреля подчеркнуть насущную потребность Украины в противовоздушной обороне и подчеркнуть привлечение к ответственности виновных в российских военных преступлениях.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на массированную атаку рф, в результате которой погибли и пострадали десятки людей, подверглась разрушениям крупнейшая детская больница Киева "Охматдет", отметив, что Украине сейчас нужна ПВО, а все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности, пишет УНН.

россия продолжает безжалостно атаковать мирных украинцев. Сегодняшние воздушные атаки унесли убили и ранили десятки людей, нанесли разрушения крупнейшей детской больнице Киева "Охматдет". Украине нужна ПВО сейчас. Все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности

- отметил Верховный представитель ЕС в X.

"Так выглядит стремление россии к миру": послы США и стран ЕС прокомментировали ракетную атаку по Украине8 июля 2024, 11:00 • 48466 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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