Боррель о разрешении бить вглубь рф: недостаточно остановить врага, нужно наносить поражение

Вполне справедливо иметь разрешение на нанесение ударов по военным целям на территории россии, ведь недостаточно остановить врага, необходимо наносить поражение. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной Совместная пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Боррель отметил, что важно предоставлять Украине танки, истребители.

"Я постоянно настаиваю на том, чтобы было больше и быстрее, это был мой постоянный призыв. Мы должны делать больше и быстрее и это все еще правда. Больше военной поддержки, больше возможностей обучения, больше денег. Также разрешение наносить поражения по военным целям на (территории россии - ред.) Недостаточно остановить врага, необходимо наносить поражения. Вы настаиваете на этом и это вполне справедливо", - заявил Боррель.

Дополнение

В сентябре Боррель заявлял, что некоторые страны ЕС поддерживают снятие ограничений для Украины на удары западным оружием по военным целям в рф, и это решение еще не принято, но обсуждение продолжается.