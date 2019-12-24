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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Борьба с игорным бизнесом: в Ровенской области изъяли почти 500 единиц техники

Борьба с игорным бизнесом: в Ровенской области изъяли почти 500 единиц техники

Киев  •  УНН

 • 9577 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате проведенных отработок и санкционированных обысков на территории области и в Ровно в частности полицейские изъяли 475 единиц компьютерной техники и игорного оборудования. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В игорных заведениях Дубровицы и Заречного правоохранители изъяли в общем 48 мониторов, 42 системных блока, видеорегистратор, чековый аппарат и другое техническое оборудование.

А в Ровно с начала проведения мероприятий в противодействии незаконному игорному бизнесу сотрудники полиции провели санкционированные обыски в 11 заведениях, где обнаружили и изъяли I-box, 155 системных блоков, мониторы, флэш-носители, черновые записи.

На сегодня правоохранители прекратили деятельность 125 игорных заведений в Ровенской области. В рамках открытых уголовных производствах по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом), процессуальное сопровождение в которых осуществляет прокуратура области, продолжаются досудебные расследования.

Напомним, что во исполнение Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" и распоряжения Кабинета Министров Украины "О противодействии игорному бизнесу" в полиции области создана межведомственная рабочая группа из числа сотрудников ГУНП, отдела противодействия киберпреступности, управления патрульной полиции и управления стратегических расследований в Ровенской области.

Кроме того, в области работает межведомственная мобильная группа из числа сотрудников СУ ГУНП, ГУ ГФС, УСБУ, УСР в Ровенской области.

Напомним, в полиции создано 715 мобильных групп, которые постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по обнаружению незаконного игорного бизнеса.

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