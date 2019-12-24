Боротьба з гральним бізнесом: на Рівненщині вилучили майже 500 одиниць техніки

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У результаті проведених відпрацювань і санкціонованих обшуків на території області та в Рівному зокрема поліцейські вилучили 475 одиниць комп’ютерної техніки та грального обладнання. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.