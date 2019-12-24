Боротьба з гральним бізнесом: на Рівненщині вилучили майже 500 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У результаті проведених відпрацювань і санкціонованих обшуків на території області та в Рівному зокрема поліцейські вилучили 475 одиниць комп’ютерної техніки та грального обладнання. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
У гральних закладах Дубровиці та Зарічного правоохоронці вилучили в загальному 48 моніторів, 42 системних блоки, відеореєстратор, чековий апарат та інше технічне обладнання.
А у Рівному із початку проведення заходів у протидії незаконному гральному бізнесу працівники поліції провели санкціоновані обшуки в 11 закладах, де виявили та вилучили I-box, 155 системних блоків, монітори, флеш-носії, чорнові записи.
На сьогодні правоохоронці припинили діяльність 125 гральних закладів на Рівненщині. У рамках відкритих кримінальних провадженнях за статтею 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом), процесуальний супровід у яких здійснює прокуратура області, тривають досудові розслідування.
Нагадаємо, що на виконання Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" та розпорядження Кабінету Міністрів України "Про протидію гральному бізнесу" в поліцїі області створено міжвідомчу робочу групу з числа працівників ГУНП, відділу протидії кіберзлочинів, управління патрульної поліції та управління стратегічних розслідувань у Рівненській області.
Крім того, в області працює міжвідомча мобільна група з числа працівників СУ ГУНП, ГУ ДФС, УСБУ, УСР в Рівненській області.
Нагадаємо, у поліції створено 715 мобільних груп, які постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу.