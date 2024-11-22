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Болсонару и 36 человек обвинили в вероятной попытке государственного переворота в Бразилии

Болсонару и 36 человек обвинили в вероятной попытке государственного переворота в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 3632 просмотра

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Федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту Болсонару и 36 другим лицам в попытке переворота после выборов 2022 года. Дело передано в Верховный суд для дальнейшего рассмотрения.

Федеральная полиция Бразилии заявила в четверг, что выдвинула обвинения бывшему президенту Жаиру Болсонару и 36 другим лицам в предполагаемой попытке переворота, чтобы сохранить его у власти после поражения на выборах 2022 года, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Полиция заявила, что их запечатанные выводы будут переданы в четверг в Верховный суд Бразилии, который направит их генеральному прокурору Паулу Гонету, который решит либо официально выдвигать обвинения Болсонару и подать дело в суд, либо прекратить расследование.

Болсонару сообщил сайту Metropoles, что он ждёт, когда его адвокат рассмотрит обвинительное заключение, которое составляет около 700 страниц. Но он сказал, что будет бороться с этим делом и отверг расследование, назвав его результатом «творчества».

Бывший правый президент отрицает все заявления о том, что он пытался остаться на своем посту после своего поражения на выборах в 2022 году от своего соперника, левого президента Луиза Инасио Лулы да Силвы. С тех пор Болсонару столкнулся с рядом юридических угроз.

Полиция заявила в коротком заявлении, что Верховный суд согласился раскрыть имена всех 37 человек, которым было предъявлено обвинение, «чтобы избежать распространения ложных новостей».

Другие расследования привели к выдвижению обвинений Болсонару в контрабанде ювелирных изделий с бриллиантами в Бразилию без надлежащего их декларирования и указаниях подчиненному фальсифицировать свой и чужой статус вакцинации от COVID-19. Болсонару отрицает любую причастность к обоим делам.

Другое расследование выявило, что он злоупотреблял своими полномочиями, чтобы поставить под сомнение избирательную систему страны, и судьи запретили ему снова баллотироваться до 2030 года.

Тем не менее, он настаивал на том, что будет баллотироваться в 2026 году, и многие в его окружении были вдохновлены недавней победой Дональда Трампа на выборах в США.

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Союзники Болсонару в Конгрессе ведут переговоры о законопроекте о помиловании лиц, которые штурмовали бразильскую столицу и устроили беспорядки 8 января 2023 года в неудачной попытке удержать бывшего президента у власти. Аналитики предполагают, что законодатели хотят распространить действие законодательства на бывшего президента.

Во вторник федеральная полиция арестовала четырех военных и сотрудника федеральной полиции, обвиняемых в заговоре с целью убийства Лулы и судьи Верховного суда Александра де Мораеса с целью свержения правительства после выборов 2022 года.

На прошлой неделе мужчина устроил взрыв в столице Бразилии. Он попытался войти в Верховный суд и выбросил взрывчатку наружу, в результате чего погиб.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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