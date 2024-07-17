В Главном управлении разведки прокомментировали заявление, что во время обмена в Украину якобы вернули военного, который сотрудничал с российской администрацией, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

По данным издания, информацию о военном, который сотрудничал с российской администрацией опубликовал бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно. По его словам, этот военный также был причастен к избиению бойцов "Азова" и хотел получить российское гражданство.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов Андрей Юсов в эфире Радио Свобода отметил, что за этой историей следят.

"Если есть те или иные факты, которые требуют проверки и дополнительного внимания, в том числе и с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится", - отметил он.

Напомним

Еще 95 украинских защитников, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники, были освобождены из российского плена благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил - ищем каждого, кто может быть в плену.