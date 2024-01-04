Большинство уникальных технологических запчастей к российским ракетам поступает из стран Запада - Игнат
Киев • УНН
ВС ВС Украины сообщают, что в российских ракетах были найдены западные детали
Значительная часть высокотехнологичных комплектующих к российским ракетам, к сожалению, поступает из стран Запада. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
Детали
Добавил, что после соответствующих экспертиз к сведению сразу ставят западных партнеров Украины.
"Большинство запчастей уникальных технологических идет из стран Запада, к сожалению. россия имеет возможность получать их разными путями.
Те все остатки, и ракет, что уцелели. Все это передается партнерам на дипломатическом уровне, на государственном уровне - вот, пожалуйста, ваши комплектующие, вот, пожалуйста, такие-то страны, такие-то фирмы, здесь даже все маркировки есть", - сообщил Юрий Игнат.
Добавим
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказывал, что россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину.
В частности, по его словам, россияне затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить. Поэтому, для того, чтобы установить страну-производителя определенного компонента, приходится проводить специальные экспертизы.
При этом Рувин отметил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.
"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.
Без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования - Рувин26.10.23, 10:22 • 155760 просмотров