Більшість унікальних технологічних запчастин до російських ракет надходить з країн Заходу - Ігнат
Київ • УНН
ПС ЗС України повідомляють, що в російських ракетах були знайдені західні деталі
Значна частина високо технологічних комплектуючих до російських ракет, на жаль, надходить з країн Заходу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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Додав, що після відповідних експертиз до відома одразу ставлять західних партнерів України.
"Більшість запчастин унікальних технологічних йде з країн Заходу, на жаль. росія має можливість отримувати їх різними шляхами.
Ті всі залишки, і ракет, що вціліли. Все це передається партнерам на дипломатичному рівні, на державному рівні - ось, будь ласка, ваші комплектуючі, ось, будь ласка, такі-то країни, такі-то фірми, тут навіть всі маркування є", - повідомив Юрій Ігнат.
Додамо
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповідав, що росіяни шукають способи приховати той факт, що вони використовують іноземні компоненти у зброї, якою щоденно атакують Україну.
Зокрема, за його словами, росіяни затирають назву виробника, або номер, за яким його можна визначити. Тож, для того, щоб встановити країну-виробника певного компонента, доводиться проводити спеціальні експертизи.
При цьому Рувін відзначив, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.
"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - розповів Рувін.
Без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання - Рувін26.10.23, 10:22 • 155762 перегляди