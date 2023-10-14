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Болгария ввела налог на российский газ

Болгария ввела налог на российский газ

Киев • УНН

 • 1419430 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитируется через ее территорию. Это может спровоцировать конфликт с москвой и грузоотправителями топлива на фоне уже нестабильного рынка, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Новый законопроект, опубликованный в пятницу, который немедленно вступил в силу, вводит плату в размере 20 болгарских левов (10,76 доллара - ред.) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% цены европейского эталонного газа, который торгуется в региональном центре Амстердама.

Хотя Болгария не импортирует газ из россии для собственных нужд, это важный маршрут для значительно уменьшенных потоков трубопроводов, которые рф направляет в Европу после масштабных сокращений в 2022 году. Почти половина российского газа из трубопроводов поступает в Болгарию из Турции через соединение «Турецкий поток» для дальнейших отправлений в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы.

Этот шаг добавляет новой неопределенности на и без того нестабильный рынок. Цены на газ в Европе выросли в последние дни, поскольку угрозы для газовых потоков растут по всему миру, включая войну Израиля и ХАМАС, потенциальные удары по ключевым экспортным заводам в Австралии и уязвимость инфраструктуры после недавней утечки в трубопроводе Балтийского моря, где подозревают диверсию.

Дополнение

Российский ПАО «Газпром» в прошлом году прекратил поставки на внутренний рынок Болгарии после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и перешла на альтернативных поставщиков, в частности Турцию. В прошлом месяце болгарские законодатели одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти, приведя страну в один ряд с другими членами Европейского Союза.

Новый сбор, предусматривающий исключения для сжатого топлива, транспортируемого в специальных контейнерах, будет применяться к операторам сетей и конечным импортерам, но пока не понятно, как это повлияет на других участников рынка.

Законопроект направлен на выполнение санкций ЕС против россии, введенных в ответ на ее вторжение в Украину. Его целями являются «справедливое налогообложение доходов, полученных на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет», по словам законодателей, разработавших закон.

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