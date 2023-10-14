Болгарія ввела податок на російський газ

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Новий законопроєкт, опублікований у п’ятницю, який негайно набув чинності, вводить плату в розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара - ред.) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% ціни європейського еталонного газу, який торгується в регіональному центрі Амстердама.

Хоча Болгарія не імпортує газ із росії для власних потреб, це важливий маршрут для значно зменшених потоків трубопроводів, які рф спрямовує до Європи після масштабних скорочень у 2022 році. Майже половина російського газу з трубопроводів надходить до Болгарії з Туреччини через з’єднання «Турецький потік» для подальших відправлень до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

Цей крок додає нової невизначеності на і без того нестабільний ринок. Ціни на газ у Європі зросли останніми днями, оскільки загрози для газових потоків зростають по всьому світу, включаючи війну Ізраїлю та ХАМАС, потенційні удари по ключових експортних заводах в Австралії та вразливість інфраструктури після нещодавнього витоку в трубопроводі Балтійського моря, де підозрюють диверсію.

Доповнення

Російський ПАТ «Газпром» минулого року припинив постачання на внутрішній ринок Болгарії після того, як країна відмовилася платити за паливо в рублях і перейшла на альтернативних постачальників, зокрема Туреччину. Минулого місяця болгарські законодавці схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти, привівши країну в один ряд з іншими членами Європейського Союзу.

Новий збір, який передбачає винятки для стисненого палива, що транспортується в спеціальних контейнерах, застосовуватиметься до операторів мереж і кінцевих імпортерів, але поки не зрозуміло, як це вплине на інших учасників ринку.

Законопроєкт спрямований на виконання санкцій ЄС проти росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну. Його цілями є «справедливе оподаткування прибутків, отриманих на території держави, і збільшення надходжень до бюджету», за словами законодавців, які розробили закон.

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