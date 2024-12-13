Болгария и Румыния вступили в Шенгенскую зону
Киев • УНН
Совет ЕС принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. Страны уже являются частью Шенгенской зоны по воздуху и морю с марта 2024 года.
Совет Евросоюза принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией. Они вступят в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года, Об этом сообщает Совет ЕС, передает УНН.
Это исторический момент, когда Болгария и Румыния наконец станут полноправными членами Шенгенской зоны. Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими странами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства. Сегодня мы сделали это реальностью.
По его словам, "этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом".
Напомним
Обе страны уже являются частями Шенгенской зоны по воздуху и морю с марта этого года, после достижения частичного соглашения с Австрией. Однако вопрос сухопутных границ оставался нерешенным до 2024 года. По данным Румынского союза автоперевозчиков, на сухопутных границах с Венгрией и Болгарией образуются длинные очереди, что вызывает значительные задержки для водителей.