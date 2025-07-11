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Более четверти боев на фронте - на одном направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 214 боевых столкновениях за сутки, из которых более четверти пришлось на Покровское направление. Враг нанес 3 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 5539 обстрелов и задействовал 3822 дрона-камикадзе.

Более четверти боев на фронте - на одном направлении: карта от Генштаба

Более четверти из 214 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 11 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 214 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5539 обстрелов, из которых 92 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3822 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили восемь атак врага в районах Старицы, Волчанска, Западного и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Западного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в сторону Серебрянки и Григоровки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, агрессор пытался продвигаться в районе Часового Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Катериновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Вольное Поле и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили атаку в районе Малиновки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 11 безуспешных попыток наступления на позиции наших защитников.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: российские войска потеряли более тысячи солдат и 14 крылатых ракет за сутки11.07.25, 08:04 • 1716 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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