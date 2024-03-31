Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

В Одесской области продолжаются работы по строительству фортификационных сооружений для обеспечения защищенности и безопасности региона. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Мы придерживаемся задач, поставленных военными, и строим защитные инженерные сооружения в соответствии с планами Министерства обороны, учитывая особенности рельефа местности. Ежедневно наши генподрядчики изготавливают более 6000 бетонных пирамид в день, из которых устанавливаются системы препятствий - пишет Кипер.

Для обеспечения прозрачности и контроля за работами, привлечены 15 независимых экспертов по техническому надзору, уточнил Кипер.

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