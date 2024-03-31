Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
odessaОдесса
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  191812 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  168703 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  170759 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  350133 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  138574 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135534 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154207 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143341 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145478 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153500 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

Ежедневно производится более 6 000 бетонных пирамид для возведения защитных инженерных сооружений и заградительных систем в Одесской области для обеспечения безопасности и обороны согласно планам Министерства обороны.

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Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Под вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений, украинские защитники отбили более 40 российских атак, в том числе попытки прорыва обороны вблизи Новопавловки и Бахмута.

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Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев

Решающие бои за село Мощун к северо-западу от Киева остановили наступление русских на столицу, не позволив им начать наступление на центр города.

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Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев

Карл III впервые появился на публике с момента диагностики рака, посетив пасхальную службу

Король Карл III впервые появился на публике после диагностирования рака, посетив пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, улыбаясь и махая рукой доброжелателям.

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Карл III впервые появился на публике с момента диагностики рака, посетив пасхальную службу

У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк

Российские вооруженные силы имели реальные планы захватить Киев за три дня, но их планам помешало неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины под командованием генерала Сырского.

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У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк

Рост минимальной зарплаты, увеличение выплат детям погибших защитников Украины, сокращение количества чиновников: какие еще изменения ожидают украинцев с 1 апреля

В Украине с первого апреля вырастет размер минимальных зарплаты и пенсии, увеличатся выплаты детям погибших защитников Украины, подорожает оформление загранпаспорта, более чем на 19 тысяч сократят штат вакантных должностей государственных служащих.

Общество •   •  26847 просмотра
Рост минимальной зарплаты, увеличение выплат детям погибших защитников Украины, сокращение количества чиновников: какие еще изменения ожидают украинцев с 1 апреля

Президент Украины вручил государственные награды воинам ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, полицейским и спасателям

Во вторую годовщину освобождения Киевщины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, полиции и спасателям, которые защищали Бучу и эвакуировали мирное население во время российской оккупации.

Война •   •  27345 просмотра
Президент Украины вручил государственные награды воинам ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, полицейским и спасателям

Нетаньяху прооперируют под общим наркозом, пост премьера Израиля временно займет министр юстиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет прооперирован по поводу грыжи под общим наркозом, а министр юстиции Ярив Левин будет временно исполнять обязанности премьер-министра во время операции.

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Нетаньяху прооперируют под общим наркозом, пост премьера Израиля временно займет министр юстиции

Вторая годовщина освобождения Бучи: полиция установила личности более тысячи преступников, а также более 100 военных преступников

Вторая годовщина освобождения Бучи: Полиция идентифицировала более 1000 российских преступников и более 100 военных преступников, причастных к оккупации.

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Вторая годовщина освобождения Бучи: полиция установила личности более тысячи преступников, а также более 100 военных преступников

Новая волна насилия в Эквадоре: по меньшей мере восемь человек погибли на территории, где действует чрезвычайное положение

По меньшей мере восемь человек погибли и еще восемь получили ранения в результате вооруженного нападения в портовом городе Гуаякиль, Эквадор.

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Новая волна насилия в Эквадоре: по меньшей мере восемь человек погибли на территории, где действует чрезвычайное положение