Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

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Ежедневно производится более 6 000 бетонных пирамид для возведения защитных инженерных сооружений и заградительных систем в Одесской области для обеспечения безопасности и обороны согласно планам Министерства обороны.
Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб
Под вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений, украинские защитники отбили более 40 российских атак, в том числе попытки прорыва обороны вблизи Новопавловки и Бахмута.
Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев
Решающие бои за село Мощун к северо-западу от Киева остановили наступление русских на столицу, не позволив им начать наступление на центр города.
Карл III впервые появился на публике с момента диагностики рака, посетив пасхальную службу
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У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк
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Рост минимальной зарплаты, увеличение выплат детям погибших защитников Украины, сокращение количества чиновников: какие еще изменения ожидают украинцев с 1 апреля
В Украине с первого апреля вырастет размер минимальных зарплаты и пенсии, увеличатся выплаты детям погибших защитников Украины, подорожает оформление загранпаспорта, более чем на 19 тысяч сократят штат вакантных должностей государственных служащих.
Президент Украины вручил государственные награды воинам ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, полицейским и спасателям
Во вторую годовщину освобождения Киевщины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, полиции и спасателям, которые защищали Бучу и эвакуировали мирное население во время российской оккупации.
Нетаньяху прооперируют под общим наркозом, пост премьера Израиля временно займет министр юстиции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет прооперирован по поводу грыжи под общим наркозом, а министр юстиции Ярив Левин будет временно исполнять обязанности премьер-министра во время операции.
Вторая годовщина освобождения Бучи: полиция установила личности более тысячи преступников, а также более 100 военных преступников
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Новая волна насилия в Эквадоре: по меньшей мере восемь человек погибли на территории, где действует чрезвычайное положение
По меньшей мере восемь человек погибли и еще восемь получили ранения в результате вооруженного нападения в портовом городе Гуаякиль, Эквадор.