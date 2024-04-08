Более 60 тысяч гектаров украинского леса уничтожили россияне - анализ NGL.media

На оккупированных украинских территориях россияне уничтожили более 60 тысяч гектаров лесов. Минимальная оценка стоимости этих потерь составляет более 14 миллиардов гривен. К такому выводу пришло NGL media, пишет УНН.

Детали

С помощью спутниковых снимков установлено, что в течение двух лет войны российские войска полностью уничтожили более 60 тысяч гектаров лесов на оккупированных территориях, особенно в местах, где лес был редким.

По состоянию на момент оценки, совокупная стоимость утраченного леса превышает 14 млрд гривен, что отражает только прямые убытки в виде стоимости древесины, которая могла бы быть получена из этих разрушенных 60 тысяч гектаров. Потери не учитывают экологические последствия, ликвидация которых может стоить значительно больше.

В целом, по оценке Гослесагентства, за это время в результате военных действий тот или иной ущерб нанесен почти 30% всех лесов Украины - пишут в NGL media.

Напомним

российские захватчики активно уничтожают природно-ресурсный потенциал на оккупированных территориях. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, с начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины.

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