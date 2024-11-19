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Более 3,7 тыс. граждан Украины возвращены домой благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными: алгоритм действий для родственников пленных и пропавших

Киев  •  УНН

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С начала полномасштабного вторжения проведено более 50 обменов, возвращено 3767 военных и гражданских лиц. Разработан пошаговый порядок действий для семей пленных и пропавших без вести.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, как ключевой орган в защите прав и интересов украинских военнопленных, пропавших без вести и их семей, с 24 февраля 2022 года организовал более 50 обменов и других спецмероприятий, в результате которых в Украину вернулись 3 767 военных и гражданских лиц, пишет УНН со ссылкой на обновленные статистические данные.

Общие результаты работы Координационного штаба представлены в Информационном отчете по ссылке http://surl.li/xmzrix. Ежемесячные обновления статистических данных можно отслеживать здесь.

Созданный в начале полномасштабного вторжения при крайней необходимости, Координационный Штаб занимается защитниками Украины, которые находятся в плену государства-агрессора, гражданскими лицами, лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии, лицами, пропавшими без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины и тому подобное.

Виталий Сердюк, старший партнер Адвокатского объединения AVER LEX, которое обеспечивает юридическую поддержку на основании заключенного с Координационным штабом Меморандума о сотрудничестве, обращает внимание, что для семей пленных и пропавших без вести лиц разработан пошаговый порядок действий с алгоритмом куда, как обращаться и что делать:

Так, по словам Виталия Сердюка, если семье стало известно о пребывании военного или гражданского лица в плену, или они считаются без вести пропавшими, необходимо сделать следующее:

1.             Подать Заявление о без вести пропавших гражданах, их похищении или попадании в плен в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины.

2.             Зафиксировать регистрационный номер заявления, а также забрать выписку из ЕРДР, где будет указано ФИО следователя по делу.

3.             Вместе с предоставлением заявления об указанном факте, сдать биологический образец для вывода ДНК-профиля. Образцы отбираются у биологических родителей или детей пропавшего лица.

4.             Зарегистрироваться в Личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и подать заявление о пленении или исчезновении Защитника.

5.             Обратиться в Национальное информационное бюро, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ, Бюро Центрального агентства Международного Комитета Красного Креста по розыску для международного вооруженного конфликта в Украине и Рабочую Группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

"Команда АО AVER LEX на основании Меморандума всегда готова предоставить бесплатную юридическую помощь в подготовке необходимых документов и другие сопровождающие консультации.

Подчеркиваю, что Координационный штаб создан на базе Главного управления разведки Министерства обороны Украины и является единственным компетентным органом по вопросам обмена пленных и поиска без вести пропавших. Важно доверять информации, которая предоставляется исключительно официальными представителями Координационного штаба, и обращаться с официальными запросами в общественные приемные и консультационные центры", - отметил Виталий Сердюк.

Контакты Координационного штаба для обращений:

0 800 300 529 (бесплатно) или по адресу: г. Киев, ул Спасская, 37 (центральная общественная приемная), или по ссылке https://roadmap.koordshtab.gov.ua/coordination-headquarters-contacts/

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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