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Более 37 социальных услуг уже доступны в режиме онлайн - Минсоцполитики

Более 37 социальных услуг уже доступны в режиме онлайн - Минсоцполитики

Киев  •  УНН

 • 628 просмотра

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Минсоцполитики запустило портал soc.gov.ua, где доступны 37 социальных услуг в онлайн-режиме. Также диджитализировано 17 социальных выплат, которые можно оформить через портал «Дія».

Сегодня украинцы могут получить более 37 социальных услуг онлайн, без необходимости физического посещения учреждений по месту регистрации. Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, передает УНН.

Уже появилась возможность обращаться за социальными услугами, социальными выплатами онлайн. Раньше это можно было сделать только лично, и только по месту регистрации. Сейчас, например, доступны социальные услуги на портале soc.gov.ua. Это социальный портал, ресурс, где мы хотим в одном месте объединить всю поддержку, которую человек получает уже, будет получать, имеет право получать. Но начали мы с социальных услуг, которые в стране вообще не были оцифрованы. И уже сейчас обратиться более чем за 37 социальными услугами можно онлайн благодаря этому соцпорталу

- сказал Кошеленко.

Он отметил, что уже диджитализировано 17 социальных выплат, которые доступны как в самой системе, так и на портале "Дія".

Напомним

Верховная Рада поддержала законопроект о создании системы учета людей, пострадавших от агрессии РФ. Реестр будет содержать данные о погибших, раненых, депортированных и других пострадавших, доступ будет через "Дію".

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили5 нояб. 2024, 15:41 • 133354 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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