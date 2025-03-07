Зарабатывали более 12 млн гривен на наркобизнесе: разоблачены 16 участников преступной организации "Белое братство" на Днепропетровщине
Киев • УНН
В Днепропетровской области задержано 16 участников преступной организации, которые сбували наркотики с ежемесячным оборотом 12 млн грн. Во время обысков изъяты наркотики, оружие и наличные, 11 человек взяты под стражу.
В Днепропетровской области правоохранители раскрыли 16 участников преступной организации "Белое братство", которые сбывали наркотики и зарабатывали на этом более 12 миллионов гривен ежемесячно. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 16 участникам преступной организации, которые в течение длительного времени осуществляли незаконный сбыт метамфетамина, каннабиса и PVP
Им инкриминируют создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины).
По данным следствия, 50-летний криминальный авторитет - организатор "Белого братства" наладил наркобизнес на территории г. Никополя и г. Покрова Днепропетровской области. К противоправной деятельности привлек еще 15 человек.
Дельцы закупали метамфетамин, каннабис, PVP и хранили в заранее оборудованных тайниках. В дальнейшем сбывали "товар" закладками или передавали "из рук в руки" за наличные.
По предварительным подсчетам, ежемесячно дельцы сбывали до 35 тысяч доз наркотиков и получали от незаконной деятельности более 12 миллионов грн прибыли ежемесячно.
В ходе проведения почти 60 обысков изъяты наркотические средства и психотропные вещества, транспортные средства, наличные, оружие.
11 участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мужчина в Чернигове напал на военного ТЦК: во время обыска у него нашли наркотики и патроны10.02.25, 13:00 • 29820 просмотров