Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС

В Украине с начала года произошло более 10 тысяч пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, которые нанесли ущерб почти 6,5 тыс. га земли, а 1248 нарушителей привлечены к ответственности, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

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"Более 10 тыс. пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. Именно столько возгораний зафиксировано в Украине с начала этого года. Огонь нанес ущерб почти 6,5 га украинской земли", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как отмечается, только за прошедшие сутки более 1,2 тыс. чрезвычайников и 274 единиц техники ГСЧС приобщались к тушению пожаров сухостоя.

В ГСЧС напомнили: сжигание сухой травы строго запрещено законом.

И указали, что 1248 нарушителей за 2024 год уже привлечены к ответственности.

В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности