Боксер Кэмпбелл о бое с Ломаченко: немного разочарован результатом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Олимпийский чемпион из Великобритании Люк Кэмпбелл поделился мыслями после поражения в бою с украинцев Василием Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sports".
Кэмпбелл признал превосходство соперника, но считает, что его время придет позже.
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"Благодарен всем, кто пришел поддержать меня. Атмосфера была невероятная. Ломаченко очень хороший. Это очень особенный боец, но мы стремились только к победе. Немного разочарован результатом. На сто процентов уверен, что еще смогу побороться за чемпионский пояс. На этот раз была ночь Ломаченко. Мое время еще наступит", - отметил боксер.
Добавим, что Кэмпбелл потерпел третье поражение в карьере в бою против Ломаченко.