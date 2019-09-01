Зеленський привітав Ломаченка з перемогою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Василя Ломаченка, який переміг британця Люка Кемпбелла, передає УНН із посиланням на повідомлення Зеленського на сторінці у Facebook.
"LOMA – з перемогою!" - написав Президент.
Нагадаємо, Ломаченко переміг британця Кемпбелла і виборов третій пояс чемпіона світу. Наразі український боксер є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC.
Зауважимо, що перемога Ломаченка стала 14 у професійній кар'єрі при 1 поразці. Кемпбелл має 20 виграшів при 3 поразках.