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Зеленський привітав Ломаченка з перемогою

Зеленський привітав Ломаченка з перемогою

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Василя Ломаченка, який переміг британця Люка Кемпбелла, передає УНН із посиланням на повідомлення Зеленського на сторінці у Facebook.

"LOMA – з перемогою!" - написав Президент.

Нагадаємо, Ломаченко переміг британця Кемпбелла і виборов третій пояс чемпіона світу. Наразі український боксер є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC.

Зауважимо, що перемога Ломаченка стала 14 у професійній кар'єрі при 1 поразці. Кемпбелл має 20 виграшів при 3 поразках.

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