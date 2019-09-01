Боксер Кемпбелл про бій з Ломаченком: трохи розчарований результатом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Олімпійський чемпіон з Великої Британії Люк Кемпбелл поділився думками після поразки у бою із українцем Василем Ломаченком, повідомляє УНН з посиланням на "Sky Sports".
Кемпбелл визнав перевагу суперника, але вважає, що його час прийде пізніше.
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"Вдячний усім, хто прийшов підтримати мене. Атмосфера була неймовірна. Ломаченко дуже хороший. Це дуже особливий боєць, але ми прагнули тільки до перемоги. Трохи розчарований результатом. На сто відсотків упевнений, що ще зможу поборотися за чемпіонський пояс. Цього разу була ніч Ломаченка. Мій час ще настане", - зауважив боксер.
Додамо, що Кемпбелл зазнав третьої поразки в кар'єрі у бою проти Ломаченка.