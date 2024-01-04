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Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 17:49  •  85863 просмотра

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"Гвардия наступления" Украины будет осуществлять стабилизацию на освобожденных территориях после войны, привлекая более 10 000 военнослужащих для создания органов власти и охраны границ. О планах рассказал глава МВД Игорь Клименко.

После завершения полномасштабной  войны бойцы "Гвардии наступления" обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону, которого цитирует МВД, передает УНН. 

Детали

Клименко отметил, что после завершения войны нацгвардейцы, пограничники и полицейские из бригад "Гвардии наступления" смогут работать и осуществлять стабилизационные мероприятия на освобожденных из-под российской оккупации территориях.

10 тысяч сотрудников полиции, пограничники, бойцы Национальной гвардии смогут обеспечить становление украинской власти на деоккупированных территориях. В частности, военнослужащие Госпогранслужбы станут на границы нашего государства и будут охранять рубежи.

- подчеркнул Клименко.

По его словам, сейчас все 9 сформированных штурмовых бригад "Гвардии наступления" находятся на восточном и южном направлениях фронта, выполняя боевые задачи в составе Сил обороны Украины.

Дополнение

Клименко заявлял, что если ситуация в Украине будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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