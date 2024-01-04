Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях
Киев • УНН
"Гвардия наступления" Украины будет осуществлять стабилизацию на освобожденных территориях после войны, привлекая более 10 000 военнослужащих для создания органов власти и охраны границ. О планах рассказал глава МВД Игорь Клименко.
После завершения полномасштабной войны бойцы "Гвардии наступления" обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону, которого цитирует МВД, передает УНН.
Детали
Клименко отметил, что после завершения войны нацгвардейцы, пограничники и полицейские из бригад "Гвардии наступления" смогут работать и осуществлять стабилизационные мероприятия на освобожденных из-под российской оккупации территориях.
10 тысяч сотрудников полиции, пограничники, бойцы Национальной гвардии смогут обеспечить становление украинской власти на деоккупированных территориях. В частности, военнослужащие Госпогранслужбы станут на границы нашего государства и будут охранять рубежи.
По его словам, сейчас все 9 сформированных штурмовых бригад "Гвардии наступления" находятся на восточном и южном направлениях фронта, выполняя боевые задачи в составе Сил обороны Украины.
Дополнение
Клименко заявлял, что если ситуация в Украине будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают.
Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях
"Гвардия наступления" Украины будет осуществлять стабилизацию на освобожденных территориях после войны, привлекая более 10 000 военнослужащих для создания органов власти и охраны границ. О планах рассказал глава МВД Игорь Клименко.
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.
В ВР подали законопроект, который позволит растаможку авто через Дію - Федоров
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об электронной растаможке подержанных автомобилей через систему "Дія" для уменьшения коррупции и ускорения процесса.
"Таможенный безвиз" 2023: за год оформлено более 40 тысяч транзитных деклараций
Оформлено 41 тысячу таких деклараций, а с начала использования международного применения Украиной NCTS (New Computerized Transit System).
Рыбак пережил 24 часа в океане, после падения за борт своей лодки
Новозеландский рыбак Уилл Франсен продержался почти сутки в океане, после падения за борт своей лодки. Он был спасен благодаря отраженному сигналу часов и внимательным рыбакам, которые проплывали вблизи острова Майор, Новая Зеландия.
"Киевстар" опроверг информацию о многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов
Киевстар отрицает обвинения в длительном доступе хакеров к данным пользователей, заявляя, что расследование кибератаки 12 декабря продолжается и утечки данных не обнаружено.
Минкульт зарегистрировал 31 претендента на членство в Наблюдательном совете Украинского культурного фонда
Министерство культуры Украины зарегистрировало 31 кандидата от учреждений культуры и общественных объединений для участия в выборах Наблюдательного совета. Голосование начнется 5 января.
Шлемы, сапоги и ремни: Государственный оператор тыла объявил торги на вещевое имущество для ВСУ
Государственный оператор тыла объявил тендер на закупку военного снаряжения, включая 20 тыс. шлемов и 60 тыс. тактических ремней.
Днепропетровщина: армейцы рф 14 раз атаковали Никопольский район
Российские войска совершили 8 атак с беспилотников и 6 артиллерийских обстрелов Никополя, повредив здания и инфраструктуру.
Россияне обстреляли Херсонщину из минометов и дронов, есть раненый
Российские войска обстреляли Новоберислав в Херсоне, ранив 42-летнего мужчину. Оккупанты били по городу из минометов и били беспилотниками.