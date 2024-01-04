Бойцы "Гвардии наступления" после войны обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях

После завершения полномасштабной войны бойцы "Гвардии наступления" обеспечат стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телемарафону, которого цитирует МВД, передает УНН.

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Клименко отметил, что после завершения войны нацгвардейцы, пограничники и полицейские из бригад "Гвардии наступления" смогут работать и осуществлять стабилизационные мероприятия на освобожденных из-под российской оккупации территориях.

10 тысяч сотрудников полиции, пограничники, бойцы Национальной гвардии смогут обеспечить становление украинской власти на деоккупированных территориях. В частности, военнослужащие Госпогранслужбы станут на границы нашего государства и будут охранять рубежи. - подчеркнул Клименко.

По его словам, сейчас все 9 сформированных штурмовых бригад "Гвардии наступления" находятся на восточном и южном направлениях фронта, выполняя боевые задачи в составе Сил обороны Украины.

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Клименко заявлял, что если ситуация в Украине будет развиваться так, что нужно чтобы полицейские стали к оружию, то они это сделают.