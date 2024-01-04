Бійці «Гвардії наступу» після війни забезпечать стабілізаційні заходи на деокупованих територіях
Київ • УНН
"Гвардія наступу" України буде здійснювати стабілізацію на звільнених територіях після війни, залучаючи понад 10 000 військовослужбовців для створення органів влади та охорони кордонів. Про плани розповів очільник МВС Ігор Клименко.
Після завершення повномасштабної війни бійці "Гвардії наступу" забезпечать стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телемарафону, якого цитує МВС, передає УНН.
Деталі
Клименко зазначив, що після завершення війни нацгвардійці, прикордонники та поліцейські з бригад "Гвардії наступу" зможуть працювати й здійснювати стабілізаційні заходи на звільнених з-під російської окупації територіях.
10 тисяч працівників поліції, прикордонники, бійці Національної гвардії зможуть забезпечити становлення української влади на деокупованих територіях. Зокрема, військовослужбовці Держприкордонслужби стануть на кордони нашої держави і охоронятимуть рубежі.
За його словами, нині усі 9 сформованих штурмових бригад "Гвардії наступу" знаходяться на східному і південному напрямках фронту, виконуючи бойові завдання у складі Сил оборони України.
Доповнення
Клименко заявляв, що якщо ситуація в Україні буде розвиватися так, що потрібно щоб поліцейські стали до зброї, то вони це зроблять.