Бійці «Гвардії наступу» після війни забезпечать стабілізаційні заходи на деокупованих територіях

Після завершення повномасштабної війни бійці "Гвардії наступу" забезпечать стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телемарафону, якого цитує МВС, передає УНН.

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Клименко зазначив, що після завершення війни нацгвардійці, прикордонники та поліцейські з бригад "Гвардії наступу" зможуть працювати й здійснювати стабілізаційні заходи на звільнених з-під російської окупації територіях.

10 тисяч працівників поліції, прикордонники, бійці Національної гвардії зможуть забезпечити становлення української влади на деокупованих територіях. Зокрема, військовослужбовці Держприкордонслужби стануть на кордони нашої держави і охоронятимуть рубежі. - підкреслив Клименко.

За його словами, нині усі 9 сформованих штурмових бригад "Гвардії наступу" знаходяться на східному і південному напрямках фронту, виконуючи бойові завдання у складі Сил оборони України.

Доповнення

Клименко заявляв, що якщо ситуація в Україні буде розвиватися так, що потрібно щоб поліцейські стали до зброї, то вони це зроблять.