Бойко пришел на допрос в СБУ - источники
Киев • УНН
Юрий Бойко, глава запрещенной партии «ОПЗЖ», прибыл в здание СБУ на допрос.
Глава запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко пришел на допрос в СБУ, сообщили УНН источники.
Детали
"Не успел глава запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко записать свое резонансное видео, как уже пришел в СБУ", - сообщил собеседник УНН.
По данным собеседника агентства, Служба безопасности вызвала политика на допрос, где он должен подробно объяснить свои последние заявления.
"Собственно, прямо сейчас допрос и происходит", - отметил собеседник УНН. Есть фото, как Бойко заходит в здание СБУ в Киеве.
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