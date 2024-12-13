Bloomberg: налоговая реформа Трампа может не сработать

Налоговые инициативы Дональда Трампа вызывают споры, хотя он обещает стимулировать экономику США через налоговые скидки, эксперты предупреждают об их минимальном эффекте, а рекордный бюджетный дефицит в $1,83 трлн ставят под сомнение эффективность таких мер. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявляет, что продолжение налоговых скидок будет стимулировать инвестиции и ускорит экономический рост США. Однако, по данным Комитета за ответственный федеральный бюджет (CRFB), эти меры будут иметь минимальное влияние на экономику.

Большинство предложенных налоговых льгот направлены на домохозяйства, например снижение ставок подоходного налога и налоговые льготы на детей, которые больше ориентированы на избирателей, чем на долгосрочный экономический рост. Экономисты считают, что более значительный стимул могла бы обеспечить поддержка корпоративного сектора.

В то же время, сокращение налогов для бизнеса, предусмотренное законом 2017 года, не планируется продолжать. Несмотря на обещание Трампа снизить корпоративную ставку до 15%, этот шаг вызывает критику даже среди республиканцев.

По оценке Бюджетного управления Конгресса США, непродление налоговых скидок позволит сократить бюджетный дефицит на $3,7 трлн за 10 лет и уменьшить государственные заимствования, что положительно повлияет на частные инвестиции.

"В итоге эти два эффекта в значительной степени компенсируют друг друга, что приведет к очень незначительным изменениям в валовом внутреннем продукте", - отметили в СБО.

По данным CRFB, продолжение налоговых скидок будет иметь лишь умеренное влияние на экономический рост. Другие модели, в частности Налогового фонда и бюджетной модели Пенсильванского университета, также прогнозируют незначительный положительный эффект, который не покроет расходы на эти скидки, оцененные в $4,6 трлн за десятилетие. Это создает дополнительное давление на законодателей, заставляя их искать способы сокращения расходов.

Президент Трамп анонсировал резкое снижение госрасходов через новый Департамент государственной эффективности, который будут возглавлять Илон Маск и Вивек Рамасвами. Также предложено введение тарифов на импорт в размере 10-20% и 60% на китайские товары в качестве компенсаторного механизма для налоговых скидок.

Дефицит бюджета США в 2024 году достигнет рекордного уровня со времен пандемии Covid из-за увеличения расходов на социальное обеспечение, оборону и обслуживание долга. За прошлый финансовый год дефицит составил $1,83 трлн, а за первые два месяца текущего года - $624 млрд, что эквивалентно заимствованиям в $10 млрд ежедневно.

"Это впечатляющая сумма, особенно если учесть огромные вызовы, стоящие перед нами. Если мы намерены серьезно отнестись к фискальной ответственности, мы можем начать уже сейчас", - сказала президент CRFB Майя МакГинеас.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день на посту, 20 января, планирует издать более 25 приказов и директив. Они будут касаться, в частности, иммиграции и энергетики.