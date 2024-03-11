Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

Консул Украины Польши выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине - резюмировал дипломат.

По его словам, консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

Посол Украины подчеркнул, что движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без каких-либо препятствий.

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на вице-премьера по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова сообщал, что польские протестующие начали останавливать пассажирские автобусы из Украины.

Напомним

Сегодня, 11 марта, стало известно, что польские фермеры, которые протестуют на границе Украины, перестали выпускать грузовики на выезд из Украины на двух контрольно-пропускных пунктах. Речь идет о пункте пропуска "Устилуг-Зосин" и о пункт пропуска "Угринов"