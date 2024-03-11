Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"
Киев • УНН
Консул Украины в Польше выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов из Украины.
Консул Украины Польши выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине
По его словам, консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.
Посол Украины подчеркнул, что движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без каких-либо препятствий.
Дополнение
Ранее УНН со ссылкой на вице-премьера по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова сообщал, что польские протестующие начали останавливать пассажирские автобусы из Украины.
Напомним
Сегодня, 11 марта, стало известно, что польские фермеры, которые протестуют на границе Украины, перестали выпускать грузовики на выезд из Украины на двух контрольно-пропускных пунктах. Речь идет о пункте пропуска "Устилуг-Зосин" и о пункт пропуска "Угринов"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"
Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина
Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро
Принцесса Уэльская извинилась за редактирование семейной фотографии
Командующий Воздушных сил показал видео ударов по вражескому пункту управления
На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре
Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина
Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак
Застройщики обеспечат пострадавших 2 марта одесситов квартирами - Харлов
Украина собирается выйти из гидрометеорологического соглашения СНГ: законопроект уже в Раде
Популярные
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"
Консул Украины в Польше выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов из Украины.
Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина
Судья Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест Путина, была избрана председателем Международного уголовного суда на 2024-2027 годы.
Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро
По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ожидается, что Европейская комиссия вскоре предложит, как использовать поступления от замороженных российских активов для поддержки Украины. Причем предложения, вероятно, появятся до мартовского саммита ЕС, по словам высокопоставленного чиновника ЕС.
Принцесса Уэльская извинилась за редактирование семейной фотографии
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон извинилась за то, что редактировала семейную фотографию, выложенную в социальных сетях ко Дню матери, из-за этого крупнейшие фотоагентства отозвали снимок.
Командующий Воздушных сил показал видео ударов по вражескому пункту управления
Пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины успешно поразили вражеский центр управления, расположенный на корабле, о чем свидетельствуют кадры, обнародованные командующим Воздушных Сил Николаем Олещуком.
На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре
Израиль работает над строительством альтернативного порта в Ларнаке, Кипр, чтобы подготовиться к потенциальной войне с "Хезболлой", которая может закрыть порт Хайфы.
Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина
Украина стремится завершить "домашнюю работу" для вступления в ЕС в течение двух лет, но процесс реформ будет продолжаться и после вступления в ЕС.
Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак
Российские оккупанты дважды за сутки обстреляли Волчанск, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль, ранив 66-летнего мирного жителя, которого госпитализировали.
Застройщики обеспечат пострадавших 2 марта одесситов квартирами - Харлов
Большинство жителей разрушенного одесского многоквартирного дома получат новые квартиры от застройщиков, а остальным будет предоставлено жилье за счет государства.
Украина собирается выйти из гидрометеорологического соглашения СНГ: законопроект уже в Раде
Правительство зарегистрировало законопроект о выходе из соглашения о поставках продукции для национальных гидрометеорологических служб государств-участников СНГ.