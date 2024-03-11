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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 15:49  •  6252 просмотра

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Консул Украины в Польше выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов из Украины.

Консул Украины Польши выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич на своей странице в Facebook, пишет УНН

Детали

В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине 

- резюмировал дипломат. 

По его словам, консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

Посол Украины подчеркнул, что движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без каких-либо препятствий.

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на вице-премьера по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова сообщал, что польские протестующие начали останавливать пассажирские автобусы из Украины. 

Напомним

Сегодня, 11 марта, стало известно, что польские фермеры, которые протестуют на границе Украины, перестали выпускать грузовики на выезд из Украины на двух контрольно-пропускных пунктах. Речь идет о пункте пропуска "Устилуг-Зосин" и о пункт пропуска "Угринов"

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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