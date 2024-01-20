Блокада на границе с Румынией снята еще на одном пункте пропуска
Румынские фермеры, которые блокировали пункт пропуска Сирет-Порубное на румынско-украинской границе, теперь полностью разблокировали его, разрешив движение грузовиков.
Очаков и громаду в Николаевской области россияне ночью обстреляли из артиллерии
Российская артиллерия обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.
В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону
Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области
Ночная DDoS-атака на monobank проходила парой волн - Гороховский
Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о мощной DDoS-атаке на monobank, которая происходила в несколько волн.
Сумская область ночью подверглась 6 вражеским обстрелам: на одну из громад россияне сбросили мины
Оккупанты обстреляли Сумскую область шесть раз за ночь.
Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн
Всем четырем фигурантам дела о завладении землями возле Киевской ГЭС, включая брата бизнесмена Игоря Мазепы, избраны меры пресечения. Брат Мазепы, Юрий, был взят под стражу с возможностью внесения залога в около 45 миллионов гривен.
Оккупанты 12 раз обстреляли Донецкую область, по Новогродовке выпустили три ракеты
Российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, ранив двух человек и нанеся значительный ущерб жилым домам и инфраструктуре. 214 человек, в том числе 46 детей, были эвакуированы.
664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок
Российские войска совершили 119 обстрелов в Херсонской области Украины, в результате которых один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок. Во время этих атак также пострадала инфраструктура региона и церковь.
Никополь и громада в Днепропетровской области вечером подверглись вражеской атаке из артиллерии
19 января российские войска нанесли артиллерийские удары по Никополю и Марганецкой громаде в Украине, сообщил Сергей Лысак из Днепропетровской областной военной администрации. Впрочем, обошлось без жертв, и в течение ночи в регионе не было обстрелов.
"Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить": Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт.