Блокада на границе с Румынией снята еще на одном пункте пропуска

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  135445 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  152525 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  163365 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  157969 просмотра

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  155716 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161480 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Блокада на границе с Румынией снята еще на одном пункте пропуска

Румынские фермеры, которые блокировали пункт пропуска Сирет-Порубное на румынско-украинской границе, теперь полностью разблокировали его, разрешив движение грузовиков.

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Российская артиллерия обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.

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В рф заявили, что над клинцевским районом, где вторые сутки пылает нефтебаза, снова работала ПВО по дрону

Пожар на нефтебазе в брянской области рф до сих пор продолжается. министерство обороны рф заявляет, что сегодня еще один беспилотник сбили в брянской области

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Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о мощной DDoS-атаке на monobank, которая происходила в несколько волн.

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Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн

Всем четырем фигурантам дела о завладении землями возле Киевской ГЭС, включая брата бизнесмена Игоря Мазепы, избраны меры пресечения. Брат Мазепы, Юрий, был взят под стражу с возможностью внесения залога в около 45 миллионов гривен.

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Всем четырем фигурантам дела Игоря Мазепы избрали меры пресечения: брат бизнесмена отправлен под стражу с залогом в около 45 млн грн

Оккупанты 12 раз обстреляли Донецкую область, по Новогродовке выпустили три ракеты

Российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, ранив двух человек и нанеся значительный ущерб жилым домам и инфраструктуре. 214 человек, в том числе 46 детей, были эвакуированы.

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Оккупанты 12 раз обстреляли Донецкую область, по Новогродовке выпустили три ракеты

664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок

Российские войска совершили 119 обстрелов в Херсонской области Украины, в результате которых один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок. Во время этих атак также пострадала инфраструктура региона и церковь.

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Никополь и громада в Днепропетровской области вечером подверглись вражеской атаке из артиллерии

19 января российские войска нанесли артиллерийские удары по Никополю и Марганецкой громаде в Украине, сообщил Сергей Лысак из Днепропетровской областной военной администрации. Впрочем, обошлось без жертв, и в течение ночи в регионе не было обстрелов.

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Никополь и громада в Днепропетровской области вечером подверглись вражеской атаке из артиллерии

"Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить": Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", которые более 242 дней защищали Донецкий аэропорт.

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"Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломить": Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта