Блокада на границе с Румынией снята еще на одном пункте пропуска

664 снаряда за сутки: из-за ударов армии рф в Херсонской области один погибший, среди раненых ребенок

Российские войска совершили 119 обстрелов в Херсонской области Украины, в результате которых один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок. Во время этих атак также пострадала инфраструктура региона и церковь.