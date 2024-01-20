Блокаду на кордоні з Румунією знято ще на одному пункті пропуску

На румунсько-українському кордоні пункт пропуску "Сірет-Порубне", який блокували румунські фермери для руху вантажівок, повністю розблоковано, повідомили у суботу у Держприкордонслужбі, пише УНН.

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"Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований. Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - повідомили у ДПСУ у Telegram.

Для вантажівок, як вказано, продовжує діяти електронна черга.

Нагадаємо

Румунські фермери з 15 січня заблокували два пункти пропуску з Україною - "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус-Красноїльськ". А 18 січня - ПП "Халмеу-Дякове".

19 січня рух розблокували у ПП "Вікову-де-Сус-Красноїльськ".