Блокада на границе с Польшей: протестующие решили временно прекратить блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" временно завершилось блокирование движения грузовиков в обоих направлениях. Возобновить блокирование митингующие планируют со 2 апреля. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, пишет УНН.

Детали

По информации от польских коллег, на территории Польши перед ПП "Угринов-Долгобичув" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме. На пересечение границы здесь ожидают 120 грузовиков.

Вместе с тем смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 02 апреля.

Напомним

После 6-часовых "тяжелых" переговоров между Украиной, Польшей и ЕС, а также профильными ассоциациями, были обсуждены совместные подходы к решению кризиса, связанного с блокированием Польшей трех пунктов пересечения границы, что привело к задержке около 370 грузовиков.