Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

Блинкен на следующей неделе отправится с визитом в Китай для влияния на Пекин с целью прекращения поддержки рф в войне против Украины. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

По информации, с 24 по 26 апреля Энтони Блинкен проведет в Китае переговоры с высокопоставленными чиновниками. Визит госсекретаря США в Пекин и Шанхай состоится на фоне заявлений американцев, что Китай помогает России в войне против Украины.

Кроме сотрудничества РФ и Китая, Блинкен планирует обсудить и другие вопросы. Речь пойдет о борьбе с наркотиками, укреплении связи между военными, начале переговоров о рисках и безопасности искусственного интеллекта, а также изучении путей укрепления связей между людьми.

Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен