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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины

Киев  •  УНН

20 апреля 2024, 22:03  •  3014 просмотра

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Блинкен посетит Китай, чтобы призвать Пекин прекратить поддержку России в войне в Украине.

Блинкен на следующей неделе отправится с визитом в Китай для влияния на Пекин с целью прекращения поддержки рф в войне против Украины. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

По информации, с 24 по 26 апреля Энтони Блинкен проведет в Китае переговоры с высокопоставленными чиновниками. Визит госсекретаря США в Пекин и Шанхай состоится на фоне заявлений американцев, что Китай помогает России в войне против Украины.

Кроме сотрудничества РФ и Китая, Блинкен планирует обсудить и другие вопросы. Речь пойдет о борьбе с наркотиками, укреплении связи между военными, начале переговоров о рисках и безопасности искусственного интеллекта, а также изучении путей укрепления связей между людьми.

Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен19 апреля 2024, 21:41 • 22707 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
pekinПекин
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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