Блинкен раскритиковал действия Китая в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Во время саммита в субботу государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал "эскалацию и незаконные действия" Пекина в Южно-Китайском море. Он выделил Китай из-за враждебных действий его береговой охраны против Филиппин, союзника США по оборонному договору.

Впрочем, российский коллега Блинкена, со своей стороны, заявил, что Вашингтон разжигает беспокойство своим планом ядерного сдерживания с союзником Сеулом в отношении Корейского полуострова.

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