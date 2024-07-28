Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал эскалацию и незаконные действия Китая в Южно-Китайском море.
Блинкен раскритиковал действия Китая в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во время саммита в субботу государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал "эскалацию и незаконные действия" Пекина в Южно-Китайском море. Он выделил Китай из-за враждебных действий его береговой охраны против Филиппин, союзника США по оборонному договору.
Впрочем, российский коллега Блинкена, со своей стороны, заявил, что Вашингтон разжигает беспокойство своим планом ядерного сдерживания с союзником Сеулом в отношении Корейского полуострова.
Блінкен зробив заяву до роковин збиття MH17: США віддані притягненню рф до відповідальності за воєнні злочини у її війні проти України18 июля 2024, 06:35 • 112255 просмотров