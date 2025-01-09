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Бывшего информатора ФБР приговорили к шести годам заключения за ложь о взятках Байденам от Burisma

Бывшего информатора ФБР приговорили к шести годам заключения за ложь о взятках Байденам от Burisma

Киев  •  УНН

 • 2800 просмотра

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Александр Смирнов признал, что солгал о $5 млн взяток от Burisma Джо и Хантеру Байденам. Суд в Лос-Анджелесе приговорил его к 6 годам заключения за попытку повлиять на выборы 2020 года.

Бывшего информатора ФБР, который признался во лжи о взаимодействии президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена с украинской энергетической компанией Burisma, приговорили к шести годам заключения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В декабре Александр Смирнов признал себя виновным в том, что солгал своему куратору из ФБР, что ему было известно о взятках, которые руководители Burisma Holdings выплачивали Джо и Хантеру Байдену.

Хантер Байден входил в совет директоров Burisma, и эта роль привлекала внимание республиканских законодателей в течение многих лет.

Кроме того, Смирнов признался в уклонении от уплаты налогов.

Прокуроры, работавшие со специальным советником Дэвидом Вайсом, который расследовал дела, связанные с Хантером Байденом, попросили окружного судью Отиса Райта в Лос-Анджелесе приговорить Смирнова к шести годам заключения в федеральной тюрьме.

"Обвиняемый решил в 2020 году воспользоваться доверительным положением, которым он пользовался в ФБР, чтобы предоставить ложную информацию об одном из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, пытаясь повлиять на исход выборов",- написали прокуроры в судебном представлении, имея в виду предвыборную кампанию Джо Байдена 2020 года.

Адвокаты Смирнова требовали четырехлетнего тюремного заключения, аргументируя это тем, что Смирнов взял на себя ответственность и потерпел "личное падение" в результате этого дела.

Напомним

Бывший информатор ФБР признал, что сфабриковал историю о взятке в $5 млн Джо и Хантеру Байденам от украинской компании Burisma. Смирнов также признал вину в уклонении от налогов на $2 млн дохода.

Алина Волянская

Алина Волянская

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