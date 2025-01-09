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Колишнього інформатора ФБР засудили до шести років ув’язнення за брехню про хабарі Байденам від Burisma

Колишнього інформатора ФБР засудили до шести років ув’язнення за брехню про хабарі Байденам від Burisma

Київ • УНН

 • 21368 перегляди

Олександр Смирнов визнав, що збрехав про $5 млн хабарів від Burisma Джо і Хантеру Байденам. Суд у Лос-Анджелесі засудив його до 6 років ув'язнення за спробу вплинути на вибори 2020 року.

Колишнього інформатора ФБР, який зізнався у брехні про взаємодію президента США Джо Байдена і його сина Хантера Байдена з українською енергетичною компанією Burisma, засудили до шести років увʼязнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У грудні Олександр Смирнов визнав себе винним у тому, що збрехав своєму куратору з ФБР, що йому було відомо про хабарі, які керівники Burisma Holdings виплачували Джо і Хантеру Байдену.

Хантер Байден входив до ради директорів Burisma, і ця роль привертала увагу республіканських законодавців протягом багатьох років.

Крім того, Смирнов зізнався в ухиленні від сплати податків.

Прокурори, які працювали зі спеціальним радником Девідом Вайсом, який розслідував справи, пов'язані з Хантером Байденом, попросили окружного суддю Отіса Райта в Лос-Анджелесі засудити Смирнова до шести років ув'язнення у федеральній в'язниці.

"Обвинувачений вирішив у 2020 році скористатися довірчим становищем, яким він користувався у ФБР, щоб надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів у президенти Сполучених Штатів, намагаючись вплинути на результат виборів",- написали прокурори в судовому поданні, маючи на увазі передвиборчу кампанію Джо Байдена 2020 року.

Адвокати Смирнова вимагали чотирирічного тюремного ув'язнення, аргументуючи це тим, що Смирнов взяв на себе відповідальність і зазнав "особистого падіння" в результаті цієї справи.

Нагадаємо

Колишній інформатор ФБР визнав, що сфабрикував історію про хабарі у $5 млн Джо та Хантеру Байденам від української компанії Burisma. Смирнов також визнав провину в ухиленні від податків на $2 млн доходу.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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