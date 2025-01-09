Колишнього інформатора ФБР засудили до шести років ув’язнення за брехню про хабарі Байденам від Burisma

Колишнього інформатора ФБР, який зізнався у брехні про взаємодію президента США Джо Байдена і його сина Хантера Байдена з українською енергетичною компанією Burisma, засудили до шести років увʼязнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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У грудні Олександр Смирнов визнав себе винним у тому, що збрехав своєму куратору з ФБР, що йому було відомо про хабарі, які керівники Burisma Holdings виплачували Джо і Хантеру Байдену.

Хантер Байден входив до ради директорів Burisma, і ця роль привертала увагу республіканських законодавців протягом багатьох років.

Крім того, Смирнов зізнався в ухиленні від сплати податків.

Прокурори, які працювали зі спеціальним радником Девідом Вайсом, який розслідував справи, пов'язані з Хантером Байденом, попросили окружного суддю Отіса Райта в Лос-Анджелесі засудити Смирнова до шести років ув'язнення у федеральній в'язниці.

"Обвинувачений вирішив у 2020 році скористатися довірчим становищем, яким він користувався у ФБР, щоб надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів у президенти Сполучених Штатів, намагаючись вплинути на результат виборів",- написали прокурори в судовому поданні, маючи на увазі передвиборчу кампанію Джо Байдена 2020 року.

Адвокати Смирнова вимагали чотирирічного тюремного ув'язнення, аргументуючи це тим, що Смирнов взяв на себе відповідальність і зазнав "особистого падіння" в результаті цієї справи.

Нагадаємо

Колишній інформатор ФБР визнав, що сфабрикував історію про хабарі у $5 млн Джо та Хантеру Байденам від української компанії Burisma. Смирнов також визнав провину в ухиленні від податків на $2 млн доходу.