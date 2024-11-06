Биткоин установил новый рекорд на фоне промежуточных результатов выборов в США
Киев • УНН
Биткоин достиг нового максимума в $74 847 после лидерства Трампа в подсчете голосов. Криптовалютные рынки положительно отреагировали на перспективу его президентства из-за прокриптовалютной позиции.
В среду биткойн достиг нового рекордного уровня, поскольку предварительные результаты голосования показали значительное преимущество Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, что подкрепило ожидания более благоприятного регулирования. Пишет УНН со ссылкой на Іnvesting.
Детали
Крупнейшая криптовалюта в мире выросла почти на 10%, достигнув $74 847,2. Другие криптовалюты также выросли: вторая по величине криптовалюта, Эфир, подорожала на 9,1% до $2 622,90.
Цены на криптовалюту резко выросли после того, как подсчет голосов показал лидерство Трампа с 198 избирательными голосами, тогда как Камала Харрис набрала 109 голосов.
Криптовалютные рынки положительно отреагировали на перспективу президентства Трампа, учитывая его прокриптовалютную позицию в предвыборной кампании и обещания благоприятного регулирования для этой отрасли.
Напомним
По предварительным подсчетам, по состоянию на 04:00 (по киевскому времени) Дональд Трамп получил 177 голосов, а Камала Харрис 99.