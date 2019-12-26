Более 40% опрошенных украинцев считают, что страна движется в правильном направлении

“Подавляющее большинство граждан (44%) считает, что Украина идет в правильном направлении, в неправильном направлении движения страны убеждены 36%, а еще 20% своего мнения не определили”, — сообщается в результатах исследования.

Так, в конце прошлого, 2018 года, наоборот, абсолютное большинство (70%) считала направление движения страны неправильным и только 18% — правильным (12% не определились). Последний раз убеждения в правильности направления Украины преобладало в общественном мнении после президентских выборов в июне 2005 года (тогда 42% считали направление движения страны правильным, 31% — неправильным), но уже в ноябре 2005 мнение граждан изменилась на противоположное: 59% считали следования страны неправильным и только 18% — правильным.

Общенациональное исследование проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщал УНН, работой Верховной Рады недовольны 51% украинцев, а Кабмина — 45%.