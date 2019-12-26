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Понад 40% опитаних українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку

Київ • УНН

 • 11950 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. За результатами дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019, переважна більшість громадян, а саме 44%, вважає, що Україна рухається у правильному напрямі, в неправильному напрямі руху країни переконані 36%, передає УНН.

“Переважна більшість громадян (44%) вважає, що Україна прямує в правильному напрямі, в неправильному напрямі руху країни переконані 36%, а ще 20% своєї думки не визначили”, — повідомляється в результатах дослідження.

Так, наприкінці минулого, 2018 року, навпаки, абсолютна більшість (70%) вважала напрям руху країни неправильним і лише 18% — правильним (12% не визначилися). Останній раз переконання у правильності напряму України переважало в громадській думці після президентських виборів у червні 2005 року (тоді 42% вважали напрям руху країни правильним, 31% — неправильним), але вже в листопаді 2005 р. думка громадян змінилася на протилежну: 59% вважали прямування країни неправильним і лише 18% — правильним.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як раніше повідомляв УНН, роботою Ради незадоволені 51% українців, а Кабміну — 45%.

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