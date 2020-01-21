Беларусь закупила норвежскую нефть как альтернативу российской

"Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на "Нафтане", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в концерне, нефть будет поставляться через Клайпедский порт. "Поставка намечена в 20-х числах января", - добавили в "Белнефтехиме". Нефть будет доставлена в Беларусь железнодорожным транспортом.

Перспективы дальнейших поставок норвежской нефти в Беларусь в концерне не уточнили.

Добавим, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за недостижения договоренностей по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. В "Белнефтехиме" заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов был временно приостановлен. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси сообщало, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.