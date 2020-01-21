Білорусь закупила норвезьку нафту як альтернативу російській
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Білорусь закупила 80 тисяч тонн нафти в Норвегії. Про це з посиланням на державний концерн "Белнефтехим" повідомляє агентство БЕЛТА, передає УНН.
"Білоруська нафтова компанія закупила партію норвезької нафти. Йдеться про 80 тис. т. Вона призначена для переробки на "Нафтан", - повідомили в пресслужбі.
Як пояснили у концерні, нафта постачатиметься через Клайпедський порт. "Поставка намічена в 20-х числах січня", - додали в "Белнефтехим". Нафта буде доставлена до Білорусі залізничним транспортом.
Перспективи подальших поставок норвезької нафти в Білорусь в концерні не уточнили.
Додамо, Росія 1 січня зупинила постачання нафти в Білорусь через недосягнення домовленостей щодо ціни. Білоруські НПЗ (Мозирський НПЗ і "Нафтан") знизили завантаження до технологічного мінімуму. В "Белнефтехим" заявили, що готові забезпечити потреби внутрішнього ринку в автомобільному паливі в повному обсязі. Експорт нафтопродуктів був тимчасово припинений. 4 січня "Белнефтехим" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі повідомляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.