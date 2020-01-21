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Білорусь закупила норвезьку нафту як альтернативу російській

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Білорусь закупила 80 тисяч тонн нафти в Норвегії. Про це з посиланням на державний концерн "Белнефтехим" повідомляє агентство БЕЛТА, передає УНН.

Білорусь закупила норвезьку нафту як альтернативу російській

"Білоруська нафтова компанія закупила партію норвезької нафти. Йдеться про 80 тис. т. Вона призначена для переробки на "Нафтан", - повідомили в пресслужбі.

Як пояснили у концерні, нафта постачатиметься через Клайпедський порт. "Поставка намічена в 20-х числах січня", - додали в "Белнефтехим". Нафта буде доставлена до Білорусі залізничним транспортом.

Перспективи подальших поставок норвезької нафти в Білорусь в концерні не уточнили.

Додамо, Росія 1 січня зупинила постачання нафти в Білорусь через недосягнення домовленостей щодо ціни. Білоруські НПЗ (Мозирський НПЗ і "Нафтан") знизили завантаження до технологічного мінімуму. В "Белнефтехим" заявили, що готові забезпечити потреби внутрішнього ринку в автомобільному паливі в повному обсязі. Експорт нафтопродуктів був тимчасово припинений. 4 січня "Белнефтехим" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі повідомляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

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