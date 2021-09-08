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Беларусь может заморозить соглашение с ЕС о беженцах из-за "недружественных действий"

Беларусь может заморозить соглашение с ЕС о беженцах из-за "недружественных действий"

Киев  •  УНН

 • 17044 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявило в среду, что может приостановить действие соглашения с Европейским союзом о приеме беженцев, поскольку обе стороны обвиняют друг друга в скоплении мигрантов на границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лукашенко внес в парламент законопроект о приостановлении действия соглашения, обязывающий Минск принимать назад мигрантов, въехавших в ЕС через Беларусь, но нарушивших условия пребывания, въезда или проживания.

“Документ подготовлен в ответ на недружественные действия ЕС и его стран-членов в отношении Беларуси, — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко. — В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут „заморожены“”.

Страны ЕС обвинили Лукашенко в том, что он побудил сотни мигрантов незаконно пересекать границу ЕС через Польшу и Литву в ответ на санкции Запада, введенные против Минска.

Беларусь обвинила страны ЕС в действиях, по которым мигранты оказались на границе и побудили Польшу ввести чрезвычайное положение в двух регионах впервые, после падения коммунизма.

Миссия ЕС в Минске в среду “нанесла” дипломатический демарш Беларуси, сославшись на 50-кратное увеличение количества незаконных пересечений границы.

“ЕС осуждает инструментализацию мигрантов в политических целях и призывает власти Беларуси прекратить эту практику, — говорится в заявлении ЕС. — Нерегулярная миграция не может использоваться в качестве разменной монеты”.

Дополнение

Беларусь и Запад находятся в конфликте с тех пор, как Лукашенко начал жесткое подавление массовых уличных протестов после спорных выборов в августе 2020 года.

Соглашение о беженцах, подписанное в начале прошлого года перед выборами, была предварительным условием для получения Беларусью упрощенного визового режима для ЕС.

Десятки тысяч людей были задержаны после прошлогодних выборов, которые, по словам протестующих, были явно сфальсифицированы с целью продолжения правления Лукашенко с 1994 года.

Лукашенко отказался уйти в отставку, опираясь на дипломатическую и финансовую поддержку Москвы. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным в четверг перед совместными военными учениями “Запад 2021”.

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