Білорусь може заморозити угоду з ЄС про біженців через "недружні дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявив в середу, що може призупинити дію угоди з Європейським союзом про прийом біженців, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну в скупченні мігрантів на кордоні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Лукашенко вніс до парламенту законопроект про призупинення дії угоди, який зобов’язує Мінськ приймати назад мігрантів, що в’їхали в ЄС через Білорусь, але які порушили умови перебування, в’їзду або проживання.
“Документ підготовлений у відповідь на недружні дії ЄС і його країн-членів щодо Білорусі, — йдеться в повідомленні пресслужби Лукашенка. — Найближчим часом відповідні зобов’язання нашої країни будуть „заморожені“”.
Країни ЄС звинуватили Лукашенка в тому, що він спонукав сотні мігрантів незаконно перетинати кордон ЄС через Польщу і Литву у відповідь на санкції Заходу, введені проти Мінська.
Білорусь звинуватила країни ЄС в діях, через які мігранти виявилися на кордоні і спонукали Польщу ввести надзвичайний стан в двох регіонах вперше, після падіння комунізму.
Місія ЄС в Мінську в середу “завдала” дипломатичний демарш Білорусі, пославшись на 50-кратне збільшення кількості незаконних перетинів кордону.
“ЄС засуджує інструменталізацію мігрантів в політичних цілях і закликає владу Білорусі припинити цю практику, — йдеться в заяві ЄС. — Нерегулярна міграція не може використовуватися в якості розмінної монети”.
Доповнення
Білорусь і Захід знаходяться в конфлікті з тих пір, як Лукашенко почав жорстке придушення масових вуличних протестів після суперечливих виборів в серпні 2020 року.
Угода про біженців, підписана на початку минулого року перед виборами, була попередньою умовою для отримання Білорусю спрощеного візового режиму для ЄС.
Десятки тисяч людей були затримані після торішніх виборів, які, за словами протестувальників, були явно сфальсифіковані з метою продовження правління Лукашенка з 1994 року.
Лукашенко відмовився піти у відставку, спираючись на дипломатичну і фінансову підтримку Москви. Він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер перед спільними військовими навчаннями “Захід 2021”.