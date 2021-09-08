Білорусь може заморозити угоду з ЄС про біженців через "недружні дії"

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявив в середу, що може призупинити дію угоди з Європейським союзом про прийом біженців, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну в скупченні мігрантів на кордоні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.