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Беларусь хочет компенсацию в 70 млн долл за поставки "грязной" российской нефти

Беларусь хочет компенсацию в 70 млн долл за поставки "грязной" российской нефти

Киев  •  УНН

 • 12043 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около 70 млн долларов за инцидент, связанный с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые состоялись 7 мая в Сочи, передает БЕЛТА, информирует УНН.

По словам Владимира Семашко, вопрос компенсации поднимался на переговорах глав государств.

""Мне показалось, что 6 числа (на встрече премьер-министров. - ред.) нашел разрешение этот вопрос, было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с "Транснефтью": за каждый баррель грязной нефти - компенсация 15 долларов, это бы устроило и нас. Но в субботу это уже как-то по-другому все прозвучало", - рассказал Семашко.

Посол убежден, что для решения данного вопроса нужно "четче и предметнее сотрудничать".

"Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польши и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Там говорится о немалой сумме - около 70 млн долларов должна быть компенсация", - отметил Владимир Семашко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко на встрече с Путиным попросил цены на газ и нефть на "равных условиях".

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