Білорусь хоче компенсацію в 70 млн дол через поставки "брудної" російської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Білорусь розраховує на компенсацію в розмірі близько 70 млн доларів через інцидент, пов'язаний із поставками забрудненої хлорорганікою російської нафти. Про це повідомив сьогодні журналістам посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, коментуючи підсумки переговорів президентів Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна, які відбулися 7 грудня у Сочі, передає БЕЛТА, інформує УНН.
За словами Володимира Семашка, питання компенсації порушувалося на переговорах глав держав.
"Мені здалося, що 6 числа (на зустрічі прем'єр-міністрів. - ред.) знайшло розв'язання дане питання, була згода і прем'єра Росії про те, що так само, наприклад, як угорська компанія MOL відрегулювала з "Транснефтью": за кожен барель брудної нафти - компенсація 15 доларів, це б влаштувало і нас. Але в суботу це вже якось по-іншому все прозвучало", - розповів Семашко.
Посол переконаний, що для вирішення даного питання потрібно "чіткіше і предметніше співпрацювати".
"Підходи можуть бути різні, але якщо в Угорщині чи Польщі і Німеччині так само зробили, то у нас теж має бути так зроблено. Там йдеться про чималу суму - близько 70 млн доларів повинна бути компенсація", - зазначив Володимир Семашко.
Як повідомлялося раніше, Лукашенко на зустрічі з Путіним попросив ціни на газ і нафту на "рівних умовах".